Завтра станція метро «Олімпійська» годину не працюватиме

14 лютого, у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Бордо» (Франція), з 19:00 до 20:00 станція метро «Олімпійська» буде зачинена для пасажирів на вхід і вихід.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, протягом години поїзди курсуватимуть повз станцію без зупинки.

Також після закінчення футбольного матчу можливе обмеження на вхід до станцій «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого», що пов’язано з імовірним перевищенням перевізної спроможності.

Ці заходи спрямовані на організацію безпечного перевезення пасажирів.

КП «Київський метрополітен» звертається до громадян з проханням поставитися із розумінням до введених обмежень.