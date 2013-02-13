Посеред Черкас на стоянці біля ТРЦ підірвали бойову гранату

В центрі Черкас сьогодні в день біля торгово-розважального центру «Хрещатик Сіті» фахівці вибухотехнічної служби НДЕКЦ УМВС в Черкаській області підірвали бойову гранату Ф-1, яку виявили на автостоянці біля торгового центру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, об 11.25, до Соснівського райвідділу міліції міста Черкаси зателефонував чоловік і повідомив, що, виїжджаючи з паркувального майданчика біля торгово-розважального центру «Хрещатик Сіті», він наїхав колесом свого авто на якийсь підозрілий металевий предмет. Вийшовши з машини, він побачив, що це граната Ф-1.

Оперативний черговий терміново викликав на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків, експертів-криміналістів, працівників МНС та швидку допомогу. З прилеглої території були евакуйовані автомобілі, небезпечну зону оточили працівники міліції, рух пішоходів та транспорту було заборонено.

Після приїзду на місце піротехніків та вибухотехніків, зважаючи на стан гранати, спеціалістами було прийнято рішення не вивозити гранату на полігон, а підірвати її на місці. Виходили також із того, що в розпорядженні працівників міліції є спецтехніка, яка дозволяє знешкоджувати небезпечні об’єкти.

Використовуючи спеціальний пристрій, вибухотехніки вилучили гранату та помістили її в герметичний контейнер, після чого підірвали.

Наразі правоохоронці встановлюють особу власника гранати, який загубив чи залишив її на автопаркові в центрі міста.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого в Черкасах у підвалі 9-поверхового будинку в Південно-західному районі міста сантехніки випадково знайшли бойову протитанкову гранату.