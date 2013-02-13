Одеська прокуратура взялася за скандальні довгобуди «Альянсу»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Як зазначається в повідомленні, розпочато кримінальне провадження, в ході якого призначено низку експертиз із вивчення законності використання коштів інвесторів і дій посадовців підрядника, зокрема, підприємств групи «Альянс» за фактом укладення договорів іпотеки.

Предмет відповідних договорів - майнові права на незавершені квартири, які відчужено на користь громадян-інвесторів будівництва.

Відомості про кримінальне провадження прокуратурою Київського району Одеси внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою кваліфікацією кримінального злочину ч. 1 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Проведення досудового розслідування доручено Київському райвідділу міліції.

Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури Одеси й прокуратури Київського району.

Цю заяву прес-служба зробила після зустрічі інвесторів із прокурором Одеси Геннадієм Фуртатом.

Як передає кореспондент УНІАН, 13 лютого до будівлі прокуратури близько сотні інвесторів прийшли після пікетування будівлі мерії, де вимагали, щоб місцева влада виконала свою обіцянку про добудову споруд «Альянсу». Біля Одеського національного театру опери і балету (знаходиться поряд із прокуратурою) учасники акції перекрили проїжджу частину, що створило в центрі міста автомобільну пробку.

Вийшовши до протестувальників, Г.Фуртат повідомив, що в ході розслідування кримінальної справи зараз вилучаються й вивчаються документи «Альянсу». При цьому прокурор відмовився підтвердити або спростувати інформацію про те, що керівник «Альянсу» Володимир Конанов у розшуку.

Як повідомили в прес-службі прокуратури, буде проведено перевірки, в ході яких прокуратура дасть принципову оцінку виконанню своїх функцій органами місцевого самоврядування з питання довгобудів.

Довідка УНІАН. Наразі з 12 об'єктів корпорації «Альянс» не здано в експлуатацію 5. Всього в Одеському регіоні зараз 25 довгобудів, на які з інвесторів було зібрано близько 1 млрд дол. Будівельна група «Альянс» функціонувала в Одесі з 2005 року. До неї ввійшли 2 товариства з обмеженою відповідальністю: «Альянс-Житлобуд» і «Альянс-Висотбуд». 26 січня 2012 року інвестори недобудованих будинків компанії «Альянс» звернулися до виконавчого комітету Одеської міської ради з проханням передати їхні будинки на баланс управління капітального будівництва міськради.