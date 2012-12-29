За акцію протесту в Одесі заарештовано підприємця

Як передає кореспондент УНІАН, Приморський районний суд Одеси сьогодні, 29 грудня, ухвалив рішення продовжити утримання під вартою В’ячеслава Бабейка - одного з підприємців ринку «Привоз», який брав участь 21 грудня в акції протесту біля стін мерії.

Суд також ухвалив, що у разі внесення протягом 5 днів застави у розмірі 35 тис грн, підсудний В.Бабейко може бути звільнений з-під варти.

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Підсудного В.Бабейка, затриманого міліцією 28 грудня, доставили до суду в автозаку, його супроводжували до зали засідань близько десятка співробітників міліції. У самій будівлі суду перебували кілька десятків співробітників міліції у формі і в цивільному.

Журналістам категорично заборонили проводити фото і відеозйомку, справа розглядалася за зачиненими дверима.

У Відділі по зв'язках з громадськістю Управління МВС України в Одеській області уточнили, що 28 грудня міліцією, згідно санкції Приморського райсуду, проведено затримання двох громадян, які брали участь в акції протесту і штурмі мерії Одеси.

Начальник ВЗГ Володимир Шаблієнко зазначив, що кримінальна справа розслідується згідно ознак ч.4 ст.296 КК України (хуліганські дії, здійснені групою осіб із застосуванням предметів, небезпечних для життя і здоров'я громадян).

Згідно даних ЗМІ, місцеві підприємці В’ячеслав і Віктор Бабейки були затримані згідно ухвали суду як учасники штурму мерії Одеси.

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Як повідомляв УНІАН, 21 грудня прихильники ВО «Свобода», обдурені інвестори і підприємці ринків намагалися штурмом узяти будівлю мерії, в якій проходило засідання сесії міської ради. Як йшлося в повідомленні прес-служби обласної організації ВО «Свобода», акція протесту перед будівлею мерії була організована проти перейменування однієї з вулиць міста, яка зараз носить ім'я Івана і Юрія Лип.

Одеська міська організація ВО «Свобода» звинуватила охорону мерії Одеси в застосуванні проти мітингуючих біля будівлі міської ради сльозогінного газу і водометів.

За даними начальника Головного управління МВС України в Одеській області Сергія Рєзнікова, проти учасників подій порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 296 КК України. У ній було допитано близько 100 осіб.