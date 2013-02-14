Медики попереджають про особливості ГРВІ у дітей

За словами медиків, такі випадки останнім часом – непоодинокі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

Так, 10 лютого до Київської міської дитячої клінічної лікарні №1 було госпіталізовано трьох вихованців дитячого садочка зі скаргами на підвищення температури та нудоту. У всіх них було діагностовано ГРВІ.

У профільному департаменті закликають батьків бути уважними до стану своїх дітей та радять не намагатися лікувати їх самостійно. У випадку, якщо в дитини підвищилася температура, біль у животі та нудота, необхідно, не гаючи часу, звертатися до лікарів.