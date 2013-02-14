Уряд влаштує ревізію майна часів СРСР

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) зробили перший крок на шляху до можливої ​​націоналізації майна Федерації профспілок України (ФПУ), пише Комерсант.

Вчора на сайті міністерства був розміщений проект постанови Кабміну "Про порядок проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього СРСР, яке на 24 серпня 1991 року перебувало на території України".

Згідно з проектом постанови, така інвентаризація повинна бути проведена Фондом держмайна (ФДМ) у шестимісячний термін. Для цього ФДМ мусить всього за місяць визначити методику інвентаризації та створити регіональні комісії.

Інвентаризації підлягає все майно громадських організацій, у тому числі передане в оренду, для ведення спільної діяльності, в концесію, управління, статутні капітали компаній. Ревізія торкнеться земельних ділянок, будівель, споруд, машин, устаткування, фінансових активів, а також нематеріальних активів.

Востаннє проект документа виносився на громадське обговорення в листопаді минулого року. Тоді законопроект викликав обурення ФПУ: в федерації звинуватили уряд у спробі захоплення майна профспілок.

На нову ініціативу в ФПУ відреагували спокійніше, пообіцявши не заперечувати проти інвентаризації. "Ми втомилися від багаторічного конфлікту навколо нашого майна і готові йти назустріч. Ми вже співпрацюємо з ФДМ і обговорюємо технічні аспекти такої перевірки", - заявив глава ФПУ Юрій Кулик.

Втім, за його словами, не варто розраховувати на масову націоналізацію об'єктів федерації. "Давайте подивимося, що від самого початку будувалося за гроші профспілок, а на що давала кошти держава. Тільки не думаю, що уряд багато виграє від цього. Великими будуть збитки - як матеріальні, так і моральні", - додав він.

"Швидше за все, така спокійна реакція показує, що інвентаризувати вже особливо нічого - всі найбільш ласі об'єкти продані", - відзначає заступник голови комітету Верховної ради з питань економічної політики Ксенія Ляпіна.