В аеропорту Донецька кажуть, що метеоумови дозволяли АН-24 сісти безпечно

У Донецьку 13 лютого метеоумови дозволяли літаку АН-24, який здійснював чартерний рейс з Одеси, зробити безпечну посадку.

Про це заявлено в повідомленні на офіційному сайті Міжнародного аеропорту Донецьк ім. С. Прокоф’єва.

Згідно з повідомленням, 13 лютого екіпаж літака, який прямував чартерним рейсом № 8971 "Одеса-Донецьк", одержав за запитом вичерпну інформацію від диспетчерської служби аеропорту Донецьк. Поточні метеоумови дозволяли повітряному судну зробити безпечну посадку.

Також там вказано, що «в розрахунковий час посадки, о 18.09, від екіпажу не надійшло сеансу радіозв'язку з диспетчерською службою аеропорту».

«За фактом відсутності зв'язку диспетчером було дано сигнал тривоги. За сигналом на передбачуване місце приземлення літака було направлено аварійно-рятувальний розрахунок аеропорту, який виявив повітряне судно за межами злітно-посадочної смуги. На правому крилі літака було помічено осередки спалаху. Негайно на місце події було направлено більш як 70 співробітників аварійно-рятувального розрахунку. Вжитими заходами було проведено оперативну ліквідацію спалаху і проведено евакуацію пасажирів», - зазначається в повідомленні.

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Представники медичної служби аеропорту разом із співробітниками аварійно-рятувального розрахунку надали постраждалим пасажирам рейсу №8971 "Одеса-Донецьк" невідкладну медичну допомогу в очікуванні карет швидкої допомоги і МНС. Пасажири були доставлені в будівлю терміналу для надання допомоги, опитування та ідентифікації.

В аеропорту був створено кризовий центр, до складу якого увійшли співробітники аеропорту, правоохоронних органів, МНС і представники органів місцевої влади.

Наразі над розслідуванням обставин події працює комісія Державної авіаційної служби України, міститься в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав катастрофи літак, який прибув чартерним рейсом з Одеси. Літак під час приземлення вилетів за межі злітно-посадочної смуги, перекинувся, його корпус розколовся і почалося задимлення.

На борту літака перебувало 52 людини (8 членів екіпажу), п'ять загинули. На сьогодні відомо, що 26 осіб звернулися по допомогу до медиків, з них 9 осіб перебувають у лікарні.

5 з 44 пасажирів літака Ан-24, що здійснював чартерний рейс Одеса-Донецьк і зазнав катастрофи в аеропорту Донецька, не були зареєстровані.

За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька розпочато кримінальне провадження.