Назвали імена загиблих в авіакатастрофі в Донецьку

Як повідомили УНІАН в управлінні, 13 лютого загинули Бабков Валерій (радник глави Одеської облради), Дмитро Пєсня, Віктор Горбатенко, Олександр Грушкевич, Сергій Бутенко.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав катастрофи літак, який прибув чартерним рейсом із Одеси. Літак під час приземлення вилетів за межі злітно-посадкової смуги, перекинувся, його корпус розколовся і почалося задимлення.

На борту літака перебувало 44 людини, п'ятеро загинули. На сьогоднішній день відомо, що 26 пасажирів звернулися за допомогою до медиків, із них 9 чоловік перебувають в лікарні.

5 із 44 пасажирів літака Ан-24, що здійснював чартерний рейс Одеса-Донецьк і зазнав катастрофи в аеропорту Донецька, не були зареєстровані.

За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька почато кримінальне провадження.