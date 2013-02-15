В Одесі повстали працівники швидкої допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, близько 40 осіб зібралися на мітинг біля будівлі Одеської обласної держадміністрації, в якій проходить засідання сесії облради.

Люди тримають плакати з написами: «Руки геть від подарунка графа М. М. Толстого», «Станції швидкої допомоги м. Одеси – статус юридичної особи», «Збережемо громадянам доступну державну допомогу».

Учасники акції впевнені, що після реорганізації швидкої допомоги, яка передбачає перепідпорядкування установи Одеському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, міська влада продасть будівлю, в якій дислокується станція.

Йдеться про споруду, розташовану за адресою Валіховський провулок, 10 - унікальну пам'ятку архітектури республіканського значення, яку свого часу подарував місту граф Михайло Толстой, почесний громадянин Одеси.

Зараз на станції працюють 1132 співробітники, більшість яких мають вищі кваліфікаційні категорії, чергує 66 бригад, є консультативний центр зі звернення громадян.

Довідка УНІАН. Закон «Про екстрену медичну допомогу» набув чинності з 1 січня 2013 року.

Цей документ зобов'язує керівництво кожної області створити в структурі центру екстреної медичної допомоги й медицини катастроф однойменне відділення та єдину диспетчерську службу із системою GPS-навігації. Єдиний комунікаційний зв'язок має забезпечити прибуття до пацієнта в межах 10 хвилин у місті й 20 - у сільській місцевості. Реорганізація також передбачає облаштування мережі станцій швидкої допомоги з підстанціями й пунктами тимчасового базування.