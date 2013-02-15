Сьогодні - 24-а річниця виведення військ СРСР з Афганістану

У цей день 24 роки тому командувач 40-ю армією обмеженого контингенту Радянських військ в Афганістані генерал-лейтенант Борис Громов перетнув міст через ріку Амудар’ю зі словами: “За мною не залишилося жодного радянського солдата”.

Ця війна забрала в України 3360 людських життів. За роки афганської війни 72 військовослужбовці були нагороджені високим званням Герой Радянського Союзу, 11 з них – українці.

Сьогодні в Україні живе близько 164 тисяч учасників військових конфліктів у різних країнах світу, повідомляє прес-служба Міноборони.

На даний час службу у Збройних Силах України проходять близько 5 тисяч офіцерів і військовослужбовців-контрактників, які брали участь у бойових діях на території інших держав.