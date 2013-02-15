Міліція: Під час аварії в кабіні Ан-24 було лише 4 члени екіпажу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фарінник.

«За попередніми свідченнями допитаних, в кабіні літака було лише чотири члени екіпажу», - сказав він.

Заступник генпрокурора Віктор Войцишен, який був присутній на прес-конференції, уточнив, що 34-річний командир корабля Ан-24 налітав понад 4 тисячі годин, керує літаком Ан-24 з 2010 року і вже як командир корабля налітав 1250 годин. Крім того, В.Войцишен додав, що командир корабля мав практику польоту за маршрутом Одеса-Донецьк.

За словами В.Фарінника, поки що правоохоронці не проводили допит диспетчерів аеропорту, і це мають зробити слідчі сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав аварії літак, що прибув чартерним рейсом з Одеси. Літак під час приземлення вилетів за межі злітно-посадочної смуги, перекинувся, його корпус розколовся і почалося задимлення.

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На борту літака перебувало 52 особи (8 членів екіпажу), п'ятеро загинули. На сьогодні відомо, що 26 осіб звернулися за допомогою до медиків, з них 9 осіб перебувають у лікарні.

5 з 44 пасажирів літака Ан-24, що здійснював чартерний рейс Одеса-Донецьк і зазнав аварії в аеропорту Донецька, не були зареєстровані.

За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька почато кримінальне провадження.

Слідча група, яка працює над вивченням причин цієї авіакатастрофи, розглядає серед версій: неправильні дії пілотів, неправильні дії служб аеропорту, технічний стан літака і наземних служб, несприятливі метеорологічні умови і терористичний акт.