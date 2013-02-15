Катастрофа Ан-24 у Донецьку: прокуратура розглядає версію теракту

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції заступник генпрокурора Віктор Войцишен. Він відзначив, що слідча група, яка працює над вивченням причин цієї авіакатастрофи, розглядає серед версій такі: неправильні дії пілотів, неправильні дії служб аеропорту, технічний стан літака і наземних служб. Крім того, заступник генпрокурора серед версій назвав також несприятливі метеорологічні умови і терористичний акт.

На питання журналістів, чому у правоохоронців виникла версія про теракт, В.Войцишен сказав: «Ми маємо всі версії перевіряти, зокрема й цю, тому що у нас є дані, що деякі пасажири не були зареєстровані».

Заступник генпрокурора сказав, що сьогодні слідство ще не може сказати про точну кількість незареєстрованих пасажирів, достовірно відомо, що не були зареєстровані троє пасажирів.

В.Войцишен також повідомив, що в слідчій групі працює сьогодні 30 слідчих, серед них двоє співробітників Донецького управління Служби безпеки України.

Крім того, він відзначив, що цією слідчою групою керують 8 прокурорів, і під особистий контроль розслідування авіакатастрофи взяв генпрокурор Віктор Пшонка.