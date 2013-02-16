Український корвет вперше вийшов у Чорне море на бойову службу

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, 15 лютого протичовновий корвет «Тернопіль» залишив місце постійного базування і вирушив у визначений район Чорного моря. Під час тривалого походу корвет під командуванням капітана 3 рангу Олега Григор’єва здійснюватиме заходи, пов’язані з захистом інтересів України у виключній (морській) економічній зоні України, а також контролем судноплавства в рамках виконання завдань антитерористичної операції «Чорноморська гармонія».

Начальник штабу—перший заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Дмитро Шакуро, проводжаючи корабель, наголосив, що «Тернопіль» під час плавання буде взаємодіяти з різними підрозділами флоту, авіацією.

«Своїм походом ви відкриваєте нову сторінку в історії Військово-морських сил України. Бойовою службою «Тернополя» розпочинається цикл бойових служб кораблів флоту, які відповідають оперативним завданням Військово-морських сил у мирний час», — зазначив контр-адмірал.

В перший день плавання «Тернопіль» спільно з судном забезпечення у визначеному районі Чорного моря провів тактичне навчання з передачі різних вантажів, поповнення запасів пального.

Як стало відомо УНІАН з військових джерел у Севастополі, за часів української незалежності, кораблі українських ВМС бойову службу у Чорному морі не несли.

За часів Радянського Союзу кораблі Військово-морського флоту СРСР несли бойову службу у Середземному морі, Індійському океані та в інших районах Світового океану.