Митники знайшли у бюстгалтері львів’янки 40 тисяч євро

Учора, 17 лютого, в міжнародному аеропорту «Львів» працівники Львівської митниці виявили приховану велику суму грошей у громадянки України, яка прямувала по приватних справах рейсом “Львів – Відень”.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Львівської митниці Роман Макар, 47-річна жителька Львівської області формою проходження митного контролю обрала смугу спрощеного контролю «зелений коридор».

Однак під час митного контролю в митників виникла підозра щодо наявності в неї товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України. Тому було прийнято рішення про проведення особистого огляду громадянки. Перед початком особистого огляду громадянка на прохання працівника митниці пред’явила незначну суму валюти, а під час особистого огляду в неї в натільній білизні (у бюстгальтері) було виявлено ще 40,8 тис. євро.

“Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471, ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Не задекларовану валюту вилучено до рішення суду”, - зазначив Р. Макар.