На виборах до Волинської облради перемогли свободівець та начальник митниці

За попередніми результатами, на проміжних виборах до Волинської облради у Луцькому виборчому окрузі №37 перемогу здобув єдиний кандидат від опозиції, голова фракції ВО «Свобода» у Луцькій міській раді Святослав Боруцький, а в окрузі № 29 - начальник Ягодинської митниці Роман Микитюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», згідно з даними Луцької міської територіальної виборчої комісії, всього участь у виборах у Луцькому виборчому окрузі №37 взяли 12 тис. 413 виборців. Кандидат від ВО «Свобода» С.Боруцький набрав 6196 голосів. Його основний конкурент - Олександр Лазорко отримав лише 3865 голосів.

За даними ВО «Свободи», С.Боруцький здобув підтримку 49,9% лучан, які взяли участь в голосуванні, О.Лазорко – 31,1%.

Як повідомляє «ВолиньPost», за попередніми результатами, переможцями на проміжних виборах до Волинської обласної ради стали Роман Микитюк та С.Боруцький.

Про це 18 лютого повідомив голова Територіальної виборчої комісії Микола Євтушин.

З його слів, в округах № 29 та № 37 завершили підрахунок голосів. За попередніми результатами, перемогу в Турійському районі зі значним відривом від опонентів здобув начальник Ягодинської митниці Р.Микитюк. За нього проголосували приблизно 5,5 тисячі людей.

У Луцьку готується святкувати перемогу С.Боруцький, за якого проголосували близько 6 тисяч виборців.

Нині в ОВК чекають протоколи підрахунків голосів. Отримавши їх, комісія зможе оголосити офіційні результати виборів, пояснив М.Євтушин.

За даними сайту, найактивнішими були виборці Турійського району, де проголосувало більш як 65% виборців. У Луцьку на дільниці прийшло 16% виборців.

Джерело: http://www.volynpost.com/news/11433-vybory-na-volyni-boruckyj-peremig-v-lucku-mykytyuk--na-turijschyni