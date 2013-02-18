На виборах до Волинської облради перемогли свободівець та начальник митниці
На проміжних виборах до Волинської облради перемогли кандидат від «Свободи» та начальник Ягодинської митниці.
За попередніми результатами, на проміжних виборах до Волинської облради у Луцькому виборчому окрузі №37 перемогу здобув єдиний кандидат від опозиції, голова фракції ВО «Свобода» у Луцькій міській раді Святослав Боруцький, а в окрузі № 29 - начальник Ягодинської митниці Роман Микитюк.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», згідно з даними Луцької міської територіальної виборчої комісії, всього участь у виборах у Луцькому виборчому окрузі №37 взяли 12 тис. 413 виборців. Кандидат від ВО «Свобода» С.Боруцький набрав 6196 голосів. Його основний конкурент - Олександр Лазорко отримав лише 3865 голосів.
За даними ВО «Свободи», С.Боруцький здобув підтримку 49,9% лучан, які взяли участь в голосуванні, О.Лазорко – 31,1%.
Як повідомляє «ВолиньPost», за попередніми результатами, переможцями на проміжних виборах до Волинської обласної ради стали Роман Микитюк та С.Боруцький.
Про це 18 лютого повідомив голова Територіальної виборчої комісії Микола Євтушин.
З його слів, в округах № 29 та № 37 завершили підрахунок голосів. За попередніми результатами, перемогу в Турійському районі зі значним відривом від опонентів здобув начальник Ягодинської митниці Р.Микитюк. За нього проголосували приблизно 5,5 тисячі людей.
У Луцьку готується святкувати перемогу С.Боруцький, за якого проголосували близько 6 тисяч виборців.
Нині в ОВК чекають протоколи підрахунків голосів. Отримавши їх, комісія зможе оголосити офіційні результати виборів, пояснив М.Євтушин.
За даними сайту, найактивнішими були виборці Турійського району, де проголосувало більш як 65% виборців. У Луцьку на дільниці прийшло 16% виборців.
Джерело: http://www.volynpost.com/news/11433-vybory-na-volyni-boruckyj-peremig-v-lucku-mykytyuk--na-turijschyni