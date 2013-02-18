Львівські перевізники передумали страйкувати

Андрій Садовий подякував перевізникам, які підтримали позицію міста / Фото: together.lviv.ua

Як передає кореспондент УНІАН, страйк відмінено, оскільки керівництво Львівської міської ради та представники п’яти найбільших автотранспортних підприємств міста підписали меморандум про створення на найближчому сесійному засіданні Львівської міської ради робочої групи з вивчення транспортної проблематики у Львові.

«Ми виступаємо за накладення мораторію на підняття тарифів на автоперевезення до повного з’ясування ситуації. Спеціально створена група, до якої увійдуть представники депутатського корпусу, виконавчих органів влади та самі автоперевізники, мають дати чітку відповідь – яким є рентабельний тариф на проїзд у міському транспорті. Будь-які розмови про підняття тарифів до звіту робочої групи ми розцінюватимемо як шантаж», – заявив секретар Львівської міської ради Василь Павлюк.

У свою чергу міський голова Львова Андрій Садовий, подякував тим перевізникам, які підтримали позицію міста та запевнили своїми листами, що працюватимуть в звичному режимі.

«Мені приємно, що перевізники зрозуміли чітку позицію міста. Вони скерували листи, що сьогодні продовжують працювати у звичному режимі, відповідно до підписаних угод. Жодних моментів дестабілізації не буде. Розумію, що були емоції, вони чітко зрозуміли повідомлення, яке ми їм озвучили – що має бути порядок, чистота, чіткий рух відповідно до графіку. Ми також створили робочу групу, яку очолив в.о. керівника управління транспорту Олег Засадний. Будуть представники перевізників, профспілки, представник інженерної комісії від депутатів. Ця робоча група має ряд питань, які повинна опрацювати. Ця робота буде публічною», – заявив А.Садовий.

Як додав мер Львова, наразі питання про підняття тарифів в мерії не обговорюється.

«Перемовини про підняття тарифів у виконавчому комітеті не ведуться», – зазначив Андрій Садовий.

«Підняття тарифу, якщо воно обґрунтоване, має відбуватись тільки з покращенням якості надання послуг. Це також буде додатковою мотивацією для перевізників. Ми також домовились про запровадження операційних звітів, зокрема, щодо дотримання графіків руху», – зазначив О.Засадний.

Як повідомляв УНІАН, координаційний комітет повноважних представників трудових колективів та профспілкових організацій автотранспортних підприємств Львова на минулому тижні заявив, що з 18 лютого маршрутні таксі у Львові можуть перестати курсувати після 20.30. У такий спосіб перевізники вимагали збільшити тариф на перевезення у громадському транспорті до 3 грн, вважаючи, що нині діючий тариф є неефективним.