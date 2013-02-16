Мер Львова називає дії перевізників шантажем

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це він заявив у спеціальному відеозверненні.

«Я ставлю питання інакше – покажіть спочатку покращення якості, елементарно поприбирайте в своїх автобусах, навчіть своїх водіїв не хамити і їздити за графіком. Зробіть так, аби люди були задоволені вашою роботою. Лише тоді можна буде обговорювати питання тарифів в принципі. До цього часу – жодних підвищень тарифів», - заявив А.Садовий.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку цього тижня львівські перевізники оприлюднили у ЗМІ заяву від імені Координаційного комітету повноважних представників трудових колективів та профспілкових організацій автотранспортних підприємств Львова з вимогою підвищення тарифів на перевезення у міських маршрутках.

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Автори зазначеної заяви, зазначають, що „неефективність діючого тарифу, який сьогодні є найнижчим серед обласних центрів України, та бездіяльність міської влади змушують автопідприємства самотужки шукати шляхи виходу з надскладної ситуації для попередження банкрутства і як наслідок позбавлення робочого місця кількох тисяч людей. За умови відсутності обігових коштів для придбання необхідної кількості пального та виплати заробітної плати, яка лише дещо вища за мінімальну, а також з метою зупинити зростання заборгованості перед підприємствами поставщиками, ми вимушені розпочати скорочення обсягів перевезень”.

Перевізники заявили, що починаючи з 18 лютого міські автобусні маршрути щоденно працюватимуть лише до 20.30, а кількість автобусів на найбільш збиткових маршрутах буде зменшена.

„В подальшому, з 1 березня, додатково буде припинена робота на автобусних маршрутах в години відсутності масових перевезень – з 10.00 до 15.00. Заздалегідь просимо вибачення за незручності, які виникли не з нашої вини”, – зазначено у заяві.