Бойко назвав ціну на газ, за яку торгуються з Москвою

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО підтверджує, що на переговорах з Москвою ціновий коридор газу наступного року обговорюється в межах 150-160 дол. за 1 тис. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання про те, як міністерство ставиться до озвученої Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ прийнятної ціни на газ для України на 2008 рік у 160 дол. за 1 тис. кубометрів.

“Вони (ціни - УНІАН) справді перебувають у рамках цього коридору. І ми вважаємо, що ми досягнемо взаєморозуміння з нашими партнерами щодо рівня цін, які пропонуються наступного року”, - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він наголосив, що переговорний процес ще триває і говорити про остаточну ціну природного газу для України ще рано.

“Завтра наша делегація знову працюватиме в Москві, і говоритиме про те, що питання ціни вже вирішено, ще рано”, - підсумував міністр.

Як повідомлялося, 28 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вважає оптимальною для України ціну на газ в 150-160 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому, з приводу того, що в ділових і політичних колах говорять про ціну газу наступного року в 188-190 і 200 доларів, глава держави заявив, що такої ціни не буде. На думку В.ЮЩЕНКА, така ціна «необґрунтована… з урахуванням тенденцій на енергетичних ринках».

Довідка УНІАН. До січня 2006 року газ до України поставлявся за ціною 50 дол. за тис. куб. м, з січня 2006 року - 95 дол. за тис. куб. м, а з січня 2007 року - 130 дол. за тис. куб. м (у зв`язку з подорожчанням туркменського газу).