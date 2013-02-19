У Раді пропонують заборонити «секонд-хенди»

Народний депутат від "Батьківщини" Віталій Немилостивий вніс законопроект "Про заборону оптової та роздрібної торгівлі, крім комісійної, уживаних текстильних виробів, одягу та взуття". Тобто, політик пропонує заборонити продаж б.у. речей, пише КП в Україні.

"Необхідність прийняття законопроекту обгрунтовується тим, що щорічно збільшується насичення внутрішнього ринку одягом та взуттям, які були у вжитку ("секонд-хенд"). У 2012 році обсяг товарів, які були ввезені в Україну, становить 98,6 тисяч тонн, а за останні 5 років він складе 447 843 000 кілограм. Це приблизно по 10 кілограмів на кожного українця, - говоритися в пояснювальній записці до законопроекту.

Така популярність, на думку Немилостивого, негативно впливає на розвиток як вітчизняної легкої промисловості, так і економіки країни в цілому, а держбюджет і різні соціальні фонди втрачають мільярди.

Депутат упевнений, що прийняття його законопроекту буде сприяти тому, що українці зможуть купувати тільки якісну продукцію. Зокрема, якщо заборонити ввезення та реалізацію "секонд-хенду", це дозволить вітчизняній легкій промисловості розвиватися. Крім того, на думку політика, використання б.у. речей негативно відображається на здоров'ї українців. Тому навіть виходячи з міркувань безпеки і особистої гігієни, "секонд-хенд" необхідно заборонити.

Державні мужі йшли війною на одяг з других рук раніше. Говорилося, що причина і в санітарних нормах, і в тому, що секонд глушить українську легку промисловість.

У 2010 році голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський сказав наступне: "Щорічно в країну ввозиться 2 кілограми секонд-хенду на людину. Якби ця продукція вироблялася в Україні, ми отримали б ринок у 22 млрд на рік і мільйон робочих місць".

Але в 2011 році представник Мінекономіки Валерій П'ятницький заспокоїв: заборони на ввезення не буде. І в результаті вийшло так: між Україною та ЄС в рамках угоди про Зону вільної торгівлі укладено домовленість на встановлення обома сторонами нульового мита на продукцію швейної та текстильної галузей. Ця домовленість почне діяти, як тільки угода про ЗВТ набуде чинності.