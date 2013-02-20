У Кременчуці пройшов мітинг проти підвищення тарифів

Як передає кореспондент УНІАН, на мітинг вийшли близько 250 осіб. Вони висловили свою незгоду із запланованим підвищенням тарифу на утримання житла (експлуатаційні витрати).

Мітингувальники висловлювали свою незгоду із запланованим підвищенням тарифів, оскільки, на їхню думку, розрахунки, що впливають на формування тарифу, проводяться непрозоро й засекречено; непрозорою є діяльність приватних керуючих компаній; жителі не мають можливості контролювати якість послуг, що надаються приватними структурами.

“Пропоную, перш ніж підвищити тариф, провести громадську експертизу й перевірити, наскільки дані, які вказують наші приватні підприємці, відповідають фактичним прибудинковим територіям та іншим складовим тарифу. В іншому випадку нас усіх ошукують, порушуючи закони «Про інформацію», «Про захист прав споживачів», «Про житлово-комунальні послуги», - сказала одна з учасниць мітингу.

У резолюції, прийнятій за підсумками зборів, люди заявили, що вони не згодні з підвищенням тарифу на експлуатаційні послуги. Жителі пропонують привести діючі тарифи у відповідність із законодавством (із 2008 року, коли були затверджені тарифи, змінилася нормативна база), пропонують провести громадську експертизу розрахунків і просять повернути будинки на обслуговування ЖЕПам, а не приватним керуючим компаніям.

Резолюцію буде направлено в міськвиконком, облдержадміністрацію і Національну комісію з регулювання ринку комунальних послуг.

Довідка УНІАН. Влада Кременчука заявила про можливість підвищення тарифів на експлуатаційні витрати (утримання житла). У керуючих компаніях говорять, що тариф має зрости в середньому на 20%, щоб покрити збільшення мінімальної зарплати та інших його складових.

Діючі тарифи на експлуатаційні витрати Кременчуцький міськвиконком затвердив у 2008 році.