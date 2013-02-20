Міністр пояснив нардепам, що «міліцію бити не можна»

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко вважає дії правоохоронців у Гостинному дворі правомірними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам.

"Міліцію бити не можна. Нікому в принципі. І ті події, які там відбулися, і ті громадяни, народні депутати, які вважають, що можна штовхати, бити міліцію, вони помиляються", - сказав В.Захарченко.

Він підтвердив, що керівництво "Беркута" усунено від виконання обов'язків. "У зв'язку з тим, що народні депутати звернулися до мене, як до міністра, з проханням провести об'єктивне службове розслідування цих подій, я призначив службове розслідування. Для того, аби воно було об'єктивним, їх усунено. Вони зараз працюють, але не виконують своїх безпосередніх обов'язків", - відзначив В.Захарченко.

Відповідаючи на питання, чому біля Гостинного двору залишаються автобуси із співробітниками «Беркута», В.Захарченко сказав: "Ви ж знаєте, що там була пожежа. Для того, аби пам'ятка архітектури збереглася, потрібно дах відремонтувати. Чи нехай там дощ падає, сніг? Безперечно, якщо не дають людям ремонтувати, має ж хтось забезпечити будівельникам можливість відремонтувати. Щоб не було нових протистоянь, міліція там виконуватиме свої обов'язки".

На уточнююче питання, чи вважає міністр дії співробітників правоохоронних органів правомірним й адекватним, В.Захарченко сказав: "Я вам більше скажу, я запрошував до себе керівників політичних лідерів і просив - якщо буде якесь загострення, аби вони зверталися до мене, щоб уникнути протистоянь. Але натомість політики вирішили привести якийсь загін і зіштовхнути його з тим загоном, який охороняв будівлю. Це не нормально. Є інші способи вирішення конфліктів – суди, прокуратура. Чому ці політики вирішили привести 35 молодих людей у масках з прутами, аби вирішувати конфліктну ситуацію, я не знаю. Слідство розбереться, якими були їх мотиви".

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 лютого в результаті штурму невідомими особами громадських активістів витіснили з Гостинного двору.

Вдень на території Гостинного двору виник новий конфлікт, коли народні депутати й активісти намагалися пройти всередину будівлі.

«Свобода» заявила, що міліція і «Беркут», застосовуючи спецзасоби, побила і затримала декілька депутатів від "Свободи" й активістів.

За даними столичного главку міліції, у зіткненнях, що сталися на території Гостинного двору за участю деяких народних депутатів, правоохоронцями визнано винною 21 людину з майже 30 затриманих.

На 20 затриманих було складено адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство), на одного - за ст. 185 (злісний опір працівникам правоохоронних органів), решта визнані невинними.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, споруджений в 1809 році.

26 квітня 2012 р. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельний-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4, в Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торгово-офісний центр.

20 вересня 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинний двір для проведення реконструкції цієї будівлі під торгово-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити в Гостинному дворі торговий центр і частково його перебудувати київські активісти проводять акцію протесту.