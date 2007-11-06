Громадянка США намагалася незаконно вивезти з України немовля

У Києві працівники міліції затримали 56-річну іноземну громадянку, яка за підробленими документами намагалася вивезти до своєї країни новонароджену українську дівчинку.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті громадських зв’язків МВС України.

Зокрема, за даними правоохоронців, 5 листопада до столичної міліції звернувся представник Посольства США в Україні, який повідомив, що 56-річна громадянка США під час оформлення візових документів для виїзду з України надала свідоцтво про народження дівчинки, котра з‘явилася на світ в Україні 10 жовтня цього року. У цьому свідоцтві вона та її чоловік, громадянин цієї ж країни, значилися як батьки дитини. На місце події виїхали працівники Управління боротьби зі злочинами, пов‘язаними з торгівлею людьми, та Відділу кримінальної міліції в справах дітей столичного міліцейського главку.

Під час проведення перевірки було з‘ясовано, що жінка кілька років тому вперше звернулася до однієї з київських медичних клінік з метою штучного запліднення. Однак складна процедура позитивного результату не дала. Повторно жінка звернулася до фахівців клініки в 2004 році, та їхні висновки були більш невтішними: жінка не могла стати матір‘ю. Як повідомила сама жінка, у 2006 році вона уклала контракт з цією медустановою, за умовами якого сурогатна мати повинна була народити для неї дитину, а біологічний матеріал для штучного запліднення мали надати анонімні донори.

Коли 10 жовтня в клініці народилася дівчинка «на замовлення», громадянка США терміново 12 жовтня прибула в Україну. Народила дитину 25-річна жителька Полтавщини. Після того, як за немовля було заплачено 14 тис. дол., за сприяння адвоката, який співпрацює з цим медичним закладом, одним із РАГСів 18 листопада було оформлено свідоцтво про народження дитини, де громадянка США та її чоловік були вказані як батьки дитини.

За словами 56-річної американки, у неї є копії всіх документів та контракту з клінікою, однак надати їх українським правоохоронцям вона не змогла, повідомивши, що папери знаходяться в США.

Працівниками міліції було ретельно вивчено та перевірено документи, надані Посольством, зокрема оригінал свідоцтва про народження дитини та медичну довідку про стан її здоров‘я.

На основі зібраних матеріалів порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України відносно іноземної громадянки, яку наразі затримано. Слідство триває. З метою з‘ясування істини, доведення причетності підозрюваної до злочинної діяльності та встановлення інших осіб, які брали участь у скоєнні злочину, на даний час проводиться ряд невідкладних слідчих дій та оперативних заходів.

До вирішення питання по суті немовля поміщено до дитячої лікарні, де йому забезпечено нагляд досвідчених лікарів, повідомили в ДЗГ МВС України.