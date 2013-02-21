ЗМІ: Антонов поділиться правами на Ан-140 з «Русскими машинами»

Про це пише Лента.ру з посиланням на джерела газети «Ведомости».

Віце-президент «Антонова» Олександр Ківа повідомив, що договір між ДК та «Авікором» знаходиться у стадії підписання. За його словами, механізм передачі прав на літак уже розроблений українськими і російськими юристами. Також Ківа уточнив, що планується створити схожі СП і в межах інших проектів «Антонова», наприклад, Ан-124 «Руслан», виробництво яких зараз знаходиться під питанням.

Ківа також зазначив, що передача інтелектуальних прав ускладнюється політичними міркуваннями, однак рішення все ж таки було прийнято, тому що в протилежному випадку «Антонов» втратив би великий ринок.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого посол РФ в Україні Михайло Зурабов повідомив про плани Міноборони РФ закупити 60 українських літаків Ан-70.

А 5 лютого стало відомо, що військово-транспортна авіація Росії зменшила в 3,5 рази плани закупівлі українсько-російських літаків Ан-70 до 2020 року - з 60 до 17 повітряних суден, а також на два роки перенесла початок поставок.