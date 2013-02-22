Завтра в Україні - від 13° морозу до 9° тепла

У суботу, 23 лютого, по Україні буде хмарно з проясненнями. В західній та південній частині йтиме невеликий мокрий сніг (вночі - на заході помірний), в Криму переважно дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі - 0-5° морозу, вдень - 0-5° тепла, в Криму та на Закарпатті вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 4-9° тепла.

На решті території без опадів; температура вночі - 3-8° морозу, на півночі Лівобережжя та в східних областях - 8-13° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця; у західних областях подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, на заході та півдні місцями пориви 15-20 м/с.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-5° морозу, вдень - близько 0°.