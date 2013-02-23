Міністр оборони запевняє, що не віддасть Росії Ан-70

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Павло Лебедєв українським журналістам у Брюсселі.

«Ми зацікавлені в завершенні будівництва цього типу літака, який відповідає всім сучасним вимогам, тому він буде добудований і буде прийнятий на озброєння Міністерством оборони», - наголосив П.Лебедєв.

При цьому він зазначив, що про передачу російській стороні літака Ан-70 не йдеться.

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Міністр сказав, що існуюча угода між Україною і Росією про спільне виробництво Ан-70 поки що не повністю виконується російською стороною.

Як повідомляв УНІАН, Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. У вересні 2012 року була затверджена схема кооперації ДК «Антонов» (Київ) і ВАТ «Казанське авіаційне об'єднання ім. Горбунова» з виробництва літаків Ан-70.