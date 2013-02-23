Янукович, як киянин, готовий боронити місто

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході спілкування з громадянами в прямому ефірі проекту «Діалог з країною», який транслювався загальнонаціональними телеканалами.

Відповідаючи на запитання киянки щодо загрози вирубки зелених насаджень у Києві, Президент наголосив, що виступає проти цього: «Я ваш союзник, ваш прихильник, мені неодноразово доводилось втручатись в ці процеси, які сьогодні йдуть в Києві. Завдяки активній позиції киян, а я себе вважаю також киянином, жителем міста Києва… Я готовий разом з вами стати і боронити сьогодні Київ від позапланових будівництв, від знищення зелених насаджень…», - наголосив Президент.

Він зауважив, що разом з тим потрібно говорити й про позитивні зміни, які відбуваються в столиці. «Мені здається, що це той шлях, який врешті-решт приведе до того, що наша столиця буде однією з найкращих», - наголосив В.Янукович.

Президент розповів, що в Києві найближчим часом буде багато великих перспективних інфраструктурних проектів. В тому числі, будівництво окружної дороги навколо міста, повітряний експрес до аеропорту «Бориспіль», проект по винесенню ділового Києва із центру міста – Київ-Сіті, тощо.