В уряді обіцяють побудувати до 50 тис. квартир за програмою «Доступне житло»

Про це в ефірі програми «Шустер Live» заявив віце-прем'єр міністр України Олександр Вілкул.

Нагадаємо, що програма була запущена в минулому році з ініціативи президента Віктора Януковича і припускає покупку житла громадянами в кредит під 3% річних. Решту витрат банкам, що видають іпотечні позики, компенсує уряд з держбюджету.

Згідно з постановою Кабміну, на отримання пільгових кредитів можуть розраховувати в першу чергу громадяни, які забезпечені житловою площею, що не перевищує 9 кв. м на одного члена сім'ї, або проживають у гуртожитку, а також ті, хто стоїть на квартирній черзі для поліпшення житлових умов.

Особливу увагу уряд приділяє забезпеченню житлом педагогів, лікарів, ветеранів, працівників бюджетної сфери та молодих сімей. «Сьогодні ми відкрили ще один будинок, який побудований в рамках програми президента« Доступне житло». 33 квартири сьогодні отримали бюджетники, лікарі, робочі вчителі - саме ті люди, про яких в першу чергу повинна дбати держава.

В цілому в минулому році громадяни отримали понад 4 тисяч квартир за допомогою держави. На цей рік у державному бюджеті закладено 300 млн грн для реалізації цієї програми. Крім того, уряд розглядає можливість початку масового будівництва для категорій населення, які потребують поліпшення житлових умов.

«У цьому році ми повинні перейти на індустріальне будівництво, про яке говорив президент. Це той шлях, яким йшли багато країн Європи-це масштабне індустріальне будівництво, коли будуються цілі мікрорайони і створюються можливості для людей придбати житло за 10-15 років виплачуючи квартири. Ми повинні вийти на будівництво 30 - 50 тис. квартир на рік. Я впевнений, що це можна зробити за кілька років і уряд цим займається », заявив Олександр Вілкул.