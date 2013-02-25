Табачник хоче запровадити в школах уроки плавання

Міністерство освіти ініціювало запровадження з 2013 року загальнодержавного Уроку плавання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр освіти Дмитро Табачник повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Під час акції планується спрямувати всі наявні матеріальні та людські ресурси на навчання плаванню дошкілят та учнів початкової школи», - сказав Д.Табачник.

За словами міністра, у 2012-13 навчальному році вперше проводитиметься Всеукраїнська учнівська олімпіада фізичної культури і спорту.

Як сказав Д.Табачник, це змагання спрямоване на зростання рухової активності учнів та пропаганду здорового способу життя.