Табачник вважає справедливим, що у нього заберуть молодь і спорт

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Табачник сказав сьогодні на прес-конференції.

“Очевидно, цілком справедливо, що коли на горизонті такі гігантські спортивні проекти, розвиток інфраструктури, необхідно цьому надати більш високий статус”, - сказав Д.Табачник.

За словами міністра, йдеться про проведення в Україні чемпіонатів Європи з легкої атлетики та баскетболу, а також заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого в ході спілкування з громадянами у прямому ефірі проекту «Діалог з країною» В.Янукович заявив, що окреме Міністерство молоді та спорту буде відновлено.

«Я визнаю помилку, коли об’єднали спорт і освіту», – сказав В.Янукович і додав, що проведена раніше реорганізація «була не реорганізацією, це було напівзнищення тих структур, які займались спортом».

У грудні 2010 року В.Янукович своїм указом створив Міністерство освіти і науки, молоді та спорту шляхом об’єднання Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту.