Затримано підозрюваного у вбивстві депутата ПР

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За даними слідства, на одязі підозрюваного виявлено плями бурого кольору, що нагадують плями засохлої крові. Також з одягу С.Машинського вирвані деякі фрагменти, що може свідчити про боротьбу. Чи стануть зазначені докази доказами в даній справі - визначить експертиза.

Також встановлено, що підозрюваний був схильний до частого вживання алкоголю і в п'яному стані не раз намагався застосовувати насильство в сімейних стосунках. Попередньо - підозрюваний за кілька днів до вбивства і в день злочину перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Досудове слідство у справі проводить слідчий відділ Каланчацького райвідділу міліції, процесуальне керівництво розслідування здійснює прокурор Каланчацького району. Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури Херсонської області.

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Як повідомляв УНІАН, у Каланчацькому районі Херсонської області сьогодні вранці було знайдено убитою депутата облради від «Партії регіонів», начальника відділу освіти Каланчацької райдержадміністрації Олену Машинську. Міліція знайшла тіло 45-річної жінки у вигрібній ямі на її дворі. На обличчі убитої видно сліди побоїв.

Довідка УНІАН. О.Машинська - депутат Херсонської облради з 2010 року. Обіймала посаду начальника відділу освіти Каланчацької РДА з 15 червня 2010 року. До цього, з 4 травня 2006 року вона була заступником голови Каланчацької РГА з гуманітарної політики і правових питань.