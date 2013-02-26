Євросоюз підтримає модернізацію української ГТС та атомних станцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві за підсумками XVI саміту Україна-ЄС.

“ЄС продовжуватиме свою підтримку модернізації української ГТС, як ключової частини європейської мережі, і підтримуватиме Україну в інтенсифікації діалогу з міжнародними фінансовими інституціями для надання першої позики на реалізацію першочергового проекту з транзиту газу “Реконструкція лінійних споруд газопроводу “Уренгой – Помари – Ужгород (перша черга)”, - сказано у заяві.

Сторони зазначили можливість проведення спільних круглих столів високого рівня з метою розвитку регіонального ринку газу із залученням відповідних держав ЄС, фінансових інституцій і компаній.

Лідери України та ЄС також із задоволенням зазначили, що з листопада 2012 року Україна поєднана з європейським ринком газу завдяки ефективному постачанню газу в обох напрямках.

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Крім того, у заяві вітається прогрес України у виконанні зобов’язань перед Європою в рамках Угоди про Енергетичне співтовариство, а також визнається необхідність подальших зусиль для виконання всіх зобов’язань.

Також у заяві вітається участь України у проведенні “стрес-тестів” на АЕС відповідно до стандартів ЄС і висловлюється сподівання на швидке остаточне погодження умов надання кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку та Євроатому на модернізацію АЕС України.