У ЄС сподіваються, що Україна зможе експортувати газ власного видобутку

18:35, 24 лютого 2013
Політика
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Реформи газового сектору згідно з правилами Енергетичного співтовариства забезпечать Україні доступ до великого газового ринку ЄС, а значить, і можливість експортувати в ЄС газ власного виробництва.

Гюнтер Еттінгер чекає, що Україна експортуватиме газ власного видобутку /Фото: Сicero.de

Про це в статті для ZN.UA пише комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

"Євросоюз прагне вирішити питання майбутніх газових потоків, які будуть надходити в ЄС, у рамках збалансованого тристороннього діалогу між ЄС, Україною і Росією. Також Євросоюз хоче долучитися до тристоронніх консультацій щодо транзиту газу", - зазначив єврокомісар.

За його словами, Європейська комісія готова активно підтримувати реформування газового сектора України і в співпраці з міжнародними фінансовими інститутами - Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку і Світовим банком - надавати підтримку модернізації української газотранспортної інфраструктури.

Мета цієї модернізації полягає в тому, щоб Україна залишалася ключовою частиною всеєвропейської енергетичної системи, підкреслив він.

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