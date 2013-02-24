У ЄС сподіваються, що Україна зможе експортувати газ власного видобутку

Про це в статті для ZN.UA пише комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

"Євросоюз прагне вирішити питання майбутніх газових потоків, які будуть надходити в ЄС, у рамках збалансованого тристороннього діалогу між ЄС, Україною і Росією. Також Євросоюз хоче долучитися до тристоронніх консультацій щодо транзиту газу", - зазначив єврокомісар.

За його словами, Європейська комісія готова активно підтримувати реформування газового сектора України і в співпраці з міжнародними фінансовими інститутами - Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку і Світовим банком - надавати підтримку модернізації української газотранспортної інфраструктури.

Мета цієї модернізації полягає в тому, щоб Україна залишалася ключовою частиною всеєвропейської енергетичної системи, підкреслив він.