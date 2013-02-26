200 тисяч осіб вже записалися на ЗНО-2013

Як повідомляє прес-служба міністерства освіти, науки, молоді та спорту, за словами міністра Дмитра Табачника, методологія та процедура проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році не зазнає якихось суттєвих змін, якщо порівнювати із ЗНО попередніх років. 4 січня розпочалася реєстрація бажаючих взяти участь у ЗНО цього року, і, як нагадав міністр, відповідні документи можна подавати до кінця дня 5 березня, а вносити зміни до реєстраційних даних можна буде лише до 19 березня.

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«Очікуємо, що в цьому році буде більше бажаючих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, адже це пов’язано із чисельністю одинадцятикласників – ми очікуємо від 311 до 321 тисяч бажаючих пройти тестування, - зазначив Д.Табачник. – А станом на 25 лютого для участі у ЗНО зареєструвалося 207 тисяч осіб. Найбільша кількість бажаючих зареєструвалася для складання тестів з математики, історії України та української мови».