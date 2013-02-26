Нафтогаз: Обсяги поставок газу з ЄС будуть регулюватися щорічно

Про це заявив заступник голови правління "Нафтогазу України" Вадим Чупрун, повідомляють РИА Новости.

Раніше президент України Віктор Янукович говорив, що Київ уклав з RWE контракт на поставку 5 мільярдів кубометрів газу в 2013 році.

"Що стосується обсягів та умов - щороку будемо підписувати", - сказав Чупрун журналістам у вівторок. "Ми тільки вклинюємося в цей спотовий ринок", - додав він.

Україна вже більше двох років намагається переглянути чинні газові угоди з Росією, називаючи ціну завищеною, а самі контракти - кабальними. У цих умовах країна шукає альтернативні джерела постачань. На початку травня 2012 року "Нафтогаз України" і RWE Supply & Trading GmbH RWEST (Німеччина) уклали рамкову угоду про купівлю-продаж природного газу.

Україна в даний час поставляє газ з Європи в рамках контракту з RWE через територію Польщі в реверсному режимі. У першому кварталі поточного року український газовий холдинг планує почати поставки газу з Європи через територію Словаччини та Угорщини.