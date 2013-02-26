У Криму ввели план «Перехоплення» через вбивство мера Сімеїза

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МВД в Криму.

«Детально відпрацьовуються всі наявні робочі версії злочину. Співробітники міліції вживають заходів для швидкого встановлення обставин того, що сталося», - йдеться в прес-релізі.

Міліція повідомила також, що К.Костенка знайшли убитим сьогодні вранці в його автомобілі «Мерседес» біля одного з будинків у Сімеїзі. За попередніми даними, на тілі кілька вогнепальних поранень.

Як повідомляв УНІАН, за даними жителів селища, нападаючі стріляли в лобове скло автомобіля К.Костенко, після чого втекли. Біля гори Кішка недалеко від Сімеїза виявлено підпалений ВАЗ з автоматом. Співробітники міліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство).

Довідка УНІАН. Влітку 2011 року Костенка, обраного мером від Партії регіонів, затримували за підозрою в отриманні 400 тис. грн хабара, але незабаром відпустили на волю.