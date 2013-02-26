Прокурором Донецької області став Сюсяйло

Наказом Генерального прокурора України Віктора Пшонки прокурором Донецької області призначено Олега Сюсяйла, який до цього призначення обіймав посаду першого заступника прокурора Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зазначається, О.Сюсяйло працює в органах прокуратури з 1994 року. Працював заступником прокурора м. Макіївки, заступником прокурора м. Донецька, обіймав посаду начальника відділу в апараті прокуратури області.

Іншим своїм наказом В.Пшонка призначив Володимира Вишинського на посаду начальника Головного управління Генеральної прокуратури України.

В.Вишинський очолював прокуратуру Донецької області з 2011 року. В органах прокуратури працює майже 30 років. За цей час обіймав різні посади в апараті прокуратури Донецької області, був прокурором районів у м. Донецьку, заступником прокурора Донецької області, прокурором м. Севастополя.

Генеральний прокурор В.Пшонка зазначив, що на різних посадах в органах прокуратури О.Сюсяйло та В.Вишинський завжди проявляли професіоналізм, а їх значний досвід на доручених напрямах прокурорської діяльності має стати запорукою результативності їх роботи на нових посадах.