Переозброєння ЧФ вперлося в українську митницю
Київ вивчає пропозицію Москви щодо скасування оплати мита при ввезенні товарів для потреб Чорноморського флоту Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
“Врегулювання окремих питань, пов’язаних з процедурою переміщення вантажів для потреб Чорноморського флоту Російської Федерації через територію України розглядається відповідними міністерствами і відомствами України”, - сказав він.
Стосовно перспективи переозброєння та модернізації Чорноморського флоту, то, за його словами, це питання зараз перебуває на початкових стадіях обговорення, і говорити про якісь конкретні домовленості на даному етапі зарано.
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Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Павло Лебедєв повідомив, що Міністерство оборони Росії звернулося до Міноборони України з проханням врегулювати митні процедури, необхідні для переозброєння Чорноморського флоту.
«Міністерство оборони Росії звернулося з тим, що вони планують проводити переозброєння свого Чорноморського флоту і попросило врегулювати питання митних процедур», - сказав П.Лебедєв. При цьому він зазначив, що питання митних процедур не лежить в компетенції оборонного відомства, тому Міноборони оформить відповідні документи і передасть їх у міністерство доходів і зборів, в Кабінет міністрів і в міністерство фінансів.