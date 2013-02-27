Переозброєння ЧФ вперлося в українську митницю

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

“Врегулювання окремих питань, пов’язаних з процедурою переміщення вантажів для потреб Чорноморського флоту Російської Федерації через територію України розглядається відповідними міністерствами і відомствами України”, - сказав він.

Стосовно перспективи переозброєння та модернізації Чорноморського флоту, то, за його словами, це питання зараз перебуває на початкових стадіях обговорення, і говорити про якісь конкретні домовленості на даному етапі зарано.

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Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Павло Лебедєв повідомив, що Міністерство оборони Росії звернулося до Міноборони України з проханням врегулювати митні процедури, необхідні для переозброєння Чорноморського флоту.

«Міністерство оборони Росії звернулося з тим, що вони планують проводити переозброєння свого Чорноморського флоту і попросило врегулювати питання митних процедур», - сказав П.Лебедєв. При цьому він зазначив, що питання митних процедур не лежить в компетенції оборонного відомства, тому Міноборони оформить відповідні документи і передасть їх у міністерство доходів і зборів, в Кабінет міністрів і в міністерство фінансів.