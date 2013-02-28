Мінагрополітики: до 2020 року в Україні з’являться 450 га нових тепличних комплексів

Таких результатів вдасться досягти, в тому числі, завдяки будівництву нових тепличних комплексів. А це, своєю чергою, допоможе зменшити імпортозалежність України у міжсезоння та утримати стабільну ціну на овочі закритого ґрунту. Про це повідомив директор Департаменту землеробства Олександр Демидов.

У 2012 році вітчизняні аграрії зібрали 10 мільйонів тонн овочів, що стало одним із найбільших врожаїв за роки незалежності. Для того ж, щоб закріпити та збільшити ці показники до 2020 року, Мінагрополітики сприятиме розбудові сучасних високотехнологічних теплиць та розбудові мережі сучасних овочесховищ та оптових сільськогосподарських ринків.

«Минулого року були запущені в роботу нові тепличні комплекси на 26 га. З метою збільшення виробництва овочів закритого ґрунту планується збільшити кількість тепличних комплексів ще на 450 га до 2020 року», − зазначив Олександр Демидов.

Для цього Уряд частково відшкодовуватиме вартість будівництва теплиць та передбачається можливість надання компенсації відсоткової ставки сільськогосподарським підприємствам за кредитами, залученими для впровадження енергозберігаючих технологій, виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва в закритому ґрунті, а також придбання систем і обладнання для теплиць, обладнання для сортування, пакування, палетизації сільськогосподарської продукції власного виробництва.

За словами директора Департаменту, завдяки такій державній підтримці за десять років валовий збір овочів закритого ґрунту у сільськогосподарських підприємствах сягне 638-700 тисяч тонн.