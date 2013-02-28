У Азарова розповіли про складну ситуацію із зарплатною заборгованістю

28 лютого у Харкові міністр соціальної політики України Наталія Королевська провела нараду з питань заборгованості з виплати заробітної плати у Харківській, Донецькій і Луганській областях, на яку були запрошені представники облдержадміністрацій та керівники підприємств, що мають заборгованість з виплат заробітної плати, повідомляє tsn.ua.

Як зазначила Королевська у вступному слові, особливе занепокоєння викликає зростання боргів по зарплаті на підприємствах Харківської області. На сьогодні заборгованість становить 100 млн грн, з них борги державних підприємств - 68 млн грн, і борг постійно зростає.

"Ситуація із заборгованістю по зарплатах залишається складною. І наше завдання - захистити людей від керівників підприємств, які безвідповідально ставляться до своїх обов'язків", - підкреслила Королевська.

Окремо міністр торкнулася питання із заборгованістю по зарплатах на підприємствах державного концерну "Укроборонпром" і озвучила список підприємств-боржників: завод ім. Малишева, Чугуївський авіаційний ремонтний завод, Харківський механічний завод.

"Укроборонпром повинен дати пояснення, що відбувається, і коли це закінчиться", - зауважила Королевська. У свою чергу, заступник голови Харківської ОДА з соціальних питань Ігор Шурма додав, що на сьогодні заборгованість по зарплаті на державних підприємствах області складає 61 млн грн, з яких майже половина (28 млн грн) припадає на підприємства концерну "Укроборонпром".