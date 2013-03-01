Експерти: Зниження єдиного соцвнеску до 15% виведе зарплати з тіні

Таку думку висловив Віталій Михайлов, голова правління комітету з управління персоналом Європейської Бізнес Асоціації в ході круглого столу «Коли українці будуть отримувати" білі "зарплати? Зниження соціального податку і детінізація економіки », що відбувся в інформаційному агентстві «Українські новини».

«Сьогодні роботодавець на кожну тисячу зарплати повинен за фактом виплатити близько 1600 грн. Тобто податкове навантаження в цілому складає близько 60%. Якщо ж єдиний соціальний внесок буде знижений, йому легше буде прийняти рішення на користь «білих» зарплат. Адже економія на податках в такому випадку складе мінімум 20%. А 20% в бізнесі - великі гроші. Тому ми чекаємо від уряду і парламенту цього кроку », - зазначив Віталій Михайлов.

В ході круглого столу були озвучені також результати опитування, проведеного порталом rabota.ua. Згідно з його результатами, лише 37% українців отримують повністю «білу» заробітну плату. При цьому кожен шостий співробітник працює взагалі не офіційно. 40% населення отримують офіційно лише частину своєї зарплати, при цьому 33% більшу її частину отримують саме «в конвертах».

Нагадаємо, перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов нещодавно заявив, що уряд планує внести у Верховну Раду законопроект про зниження ставки єдиного соціального внеску до 15%. На даний момент ставка єдиного соціального внеску становить від 34,7% до 49,7% залежно від класу професійного ризику виробництва.