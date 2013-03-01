Експерт: договір зі Shell поліпшить бізнес-клімат у Східній Україні

«Головний плюс цієї угоди для країни полягає в регіональному розвитку. За договором про УРП Shell зобов'язався не тільки будувати дороги і завантажувати роботою наших фахівців. Саме в Україні вироблятимуть супутнє обладнання – ті ж бурові верстати, які Укргазвидобування «доводила до розуму» сім років», – зазначає експерт.

Завдяки цьому, за його словами, покращиться бізнес-клімат у Харківській області та прилеглих регіонах.

«Тобто збільшиться зайнятість населення, людям почнуть платити «живі гроші», за них будуть відраховувати податки до місцевих бюджетів. Харківська область і прилеглі до неї регіони однозначно покращать своє становище і бізнес-клімат», – говорить Марунич.

Експерт переконаний, що спільний проект зі Shell підтримає конкурентоспроможність українських товарів.

«Навіть якщо сланцевий газ коштуватиме $270 за кубометр, це велике полегшення для промисловості, адже наші товари, які виробляються з використанням енергоносіїв, стануть більш конкурентоспроможними», – зазначає директор Інституту енергетичних стратегій.

Нагадаємо, 24 січня в Давосі за участю президента Віктора Януковича було підписано угоду між компанією Shell і «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській ділянці в Харківській і Донецькій областях.