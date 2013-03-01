Обвал на ЧАЕС планують залатати тимчасовою покрівлею

Про це повідомив головний інженер ЧАЕС Андрій Білик.

"Перше, що ми хочемо зробити, і це відображено в рекомендаціях (експертів), і зараз фахівці, в тому числі наша будівельна служба, опрацьовують варіанти вже технічні - щоб закрити тимчасовою покрівлею цей отвір. Технологія зараз є, техніка є, це можна зробити", - наводить слова головного інженера станції РІА Новости.

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Говорячи про строки виконання робіт, Білик зазначив, що планується закрити обвал до кінця травня.

"Ми для себе в своїх заходах, які підготовлені, направлені, в тому числі і головному державному інспектору, поставили термін до кінця травня", - сказав Білик, пояснивши необхідність закриття отвору тим, щоб всередину не потрапили опади, а назовні не виходив радіоактивний пил.

На початку лютого в машинному залі четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції сталося часткове руйнування стінових панелей та частини легкої покрівлі, площа обвалу склала близько 600 квадратних метрів. У прес-службі ЧАЕС заявили, що змін радіаційної обстановки на проммайданчику ЧАЕС і в зоні відчуження немає, ніхто не постраждав.