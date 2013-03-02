Працівники банку привласнили гроші з депозитів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, прокуратурою міста Вінниці розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах) КК України.

Встановлено факт привласнення службовими особами одного з комерційних банків депозитних коштів громадян на суму понад 300 тис. грн.