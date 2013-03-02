Захисники Гостинного двору висунули владі ультиматум

Вони також обіцяють блокувати в`їзд важкої техніки на територію Гостинного двору, пишуть Комментарии.

Активісти зібрали близько 1 тисячі підписів під відкритим зверненням до органів держвлади з вимогою повернути Гостиного двору статус пам`ятки архітектури.

Зокрема, вони вимагають від Верховної Ради - виключення із закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню» внесеної в прикінцеві положення норми п.8 ч.2 ст.3, якою внесено зміни до переліку пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, з якого був виключений Гостинний двір.

Від усіх силових відомств мітингувальники вимагають розслідування обставин застосування сили бійцями спецпідрозділу «Беркут» під час подій в Гостинному дворі 18 лютого.

Від Кабміну захисники вимагають забезпечення передачі будівлі державним та комунальним закладам науки культури і мистецтв.