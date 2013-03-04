Банкіри констатують зростання депозитів у гривні через їх високу прибутковість

«З початку року, дійсно, ми спостерігаємо тенденцію до збільшення депозитів в гривні. За останні місяці в нашому банку трапився «перелом» - депозитів в національній валюті у нас тепер більше, тоді як раніше переважали валютні », - говорить заступник голова Єврогазбанку Роман Горбачов, повідомляє РБК-Україна.

На його думку, така тенденція пов'язана із прибутковістю за депозитами у гривні.

«Незважаючи на падіння прибутковості за ставками і в гривні, і валюті, прибутковість за першими все одно достатньо висока. Вона перекриває будь-які інфляційні ризики. У той же час населення вже не вірить в міфи обвалу гривні », - говорить фахівець.

Начальник управління роздрібних продажів АТ «Ерсте Банк» Дмитро Гавріков констатує, що в цілому за січень 2013 року банківська система продовжила нарощувати гривневі депозити. «Всього за січень банківська система нарощувала гривневі депозити. Що стосується портфеля депозитів фізичних осіб в Ерсте Банку, то він за грудень минулого року-січень нинішнього виріс на 11% від загального депозитного портфеля банку. Клієнти віддавали перевагу строковим депозитам терміном до 3 місяців », - зазначає фінансист.

Підтверджує тенденцію щодо збільшення депозитів у гривні директор департаменту казначейства і фінансових ринків АБ Київська Русь Костянтин Півень. «З початку року у нас приросту по валюті немає, в теж час як у гривні він спостерігається. В абсолютних цифрах це де мільйонів 50 гривень »- говорить банкір.

За його словами, це пов'язано з більш високою, ніж по валютних вкладах, прибутковістю, а також зі зниженням девальваційних очікувань.

Нагадаємо, в січні депозити населення в гривні виросли на 6 млрд грн, а валютні вклади - на 308,3 млн дол.