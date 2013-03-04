Українські підприємства в 2012 році залучили інвестицій на 263,7 мільярда

10:02, 04 березня 2013
Суспільство
684 0

Приріст становить 108,3% до 2011 року. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше залишаються власні кошти підприємств

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у 2012 році освоєно 59,2% капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень становила 16,1% », - сказано в ньому. Мінекономрозвитку відзначає, що за рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 9,5% капітальних інвестицій. Частка коштів населення на індивідуальне житлове будівництво становила 8,3% від усіх капіталовкладень. У повідомленні говориться, що в порівнянні з відповідним періодом 2011 року обсяг капітальних інвестицій в промисловість зріс на 7,%.

«Це, насамперед, обумовлено збільшенням (на 29,2%) інвестицій у розвиток добувної промисловості та (на 5,5%) у підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, частка яких склала 11,6 і 10,0 % від усіх капіталовкладень у промисловість відповідно », - сказано в ньому.

При цьому підкреслюється, що збільшилися обсяги капіталовкладень на розвиток будівництва - на 20,2% порівняно з відповідним період 2011 року (13,8% від їх загального обсягу), в діяльність готелів та ресторанів - 18,8% (0,7% ), в охорону здоров'я та надання соціальної допомоги - на 24, 9% (1,0%), у торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - на 14,6% (8,9%), в діяльності транспорту та зв'язку - на 13,4% (13, 2%), у сільському господарстві, мисливстві та лісове господарство - на 10,5% (6,1%), у фінансовій діяльності - на 28,2% (2,4%) , у рибальстві, рибництві - на 79,8%.

За результатами 2012 року підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 263,7 млрд. гривень капітальних інвестицій, що становить 108,3 відсотка до відповідного періоду 2011 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter