Українські підприємства в 2012 році залучили інвестицій на 263,7 мільярда

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у 2012 році освоєно 59,2% капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень становила 16,1% », - сказано в ньому. Мінекономрозвитку відзначає, що за рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 9,5% капітальних інвестицій. Частка коштів населення на індивідуальне житлове будівництво становила 8,3% від усіх капіталовкладень. У повідомленні говориться, що в порівнянні з відповідним періодом 2011 року обсяг капітальних інвестицій в промисловість зріс на 7,%.

«Це, насамперед, обумовлено збільшенням (на 29,2%) інвестицій у розвиток добувної промисловості та (на 5,5%) у підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, частка яких склала 11,6 і 10,0 % від усіх капіталовкладень у промисловість відповідно », - сказано в ньому.

При цьому підкреслюється, що збільшилися обсяги капіталовкладень на розвиток будівництва - на 20,2% порівняно з відповідним період 2011 року (13,8% від їх загального обсягу), в діяльність готелів та ресторанів - 18,8% (0,7% ), в охорону здоров'я та надання соціальної допомоги - на 24, 9% (1,0%), у торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - на 14,6% (8,9%), в діяльності транспорту та зв'язку - на 13,4% (13, 2%), у сільському господарстві, мисливстві та лісове господарство - на 10,5% (6,1%), у фінансовій діяльності - на 28,2% (2,4%) , у рибальстві, рибництві - на 79,8%.

За результатами 2012 року підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 263,7 млрд. гривень капітальних інвестицій, що становить 108,3 відсотка до відповідного періоду 2011 року.