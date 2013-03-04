У Мінфіні вважають, що кредит від ЄС допоможе залучити інвесторів

Таку думку висловив міністр фінансів України Юрій Колобов в своїй статті, опублікованій в газеті «Kyiv Post».

«Такий великий кредит, ініційований Європейською Комісією, є показником стабільності фінансово-бюджетної системи України та сигналом для потенційних інвесторів. Не кажучи вже про те, що одержання зазначеної допомоги є індикатором поглиблення фінансового співробітництва між нашою країною та Європейським Союзом», - зазначив міністр фінансів України.

За його словами, кредитні ресурси в сумі до 610 мільйонів євро, які європейці нададуть для підтримки стабільності вітчизняної фінансово-економічної системи, будуть отримані на певних умовах.

По-перше, ратифікація українським парламентом Меморандуму та Кредитної угоди. По-друге, досягнення взаєморозуміння між Україною та Міжнародним Валютним Фондом. Виконання цих вимог дасть нашій країні можливість отримати перший транш у розмірі 100 млн. євро.

Наступні три транші (відповідно, 10 млн. євро і два транші по 250 млн. євро кожний) будуть надані за результатами виконання Урядом України визначених у «Меморандумі про взаєморозуміння» критеріїв у сфері управління державними фінансами, торгівлі, енергетики, а також реалізації податкової політики і політики у фінансовому секторі.

«Як зазначив у своєму виступі Жозе Мануель Баррозу, це найбільша макрофінансова допомога, яку коли-небудь надавав Євросоюз, що, звичайно, свідчить про серйозність намірів наших європейських партнерів», - підкреслив Юрій Колобов.