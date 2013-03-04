Українські підприємства зможуть отримати дешеві кредити - Арбузов

Ці норми закладені в Держпрограмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, де вперше для стимулювання розвитку економіки будуть використовуватися повноцінні ринкові методи, повідомляє LB.ua.

На ринкових принципах буде базуватися і робота Державного банку розвитку. Нова фінустанова займеться реалізацією довгострокових проектів модернізації виробничих потужностей. В першу чергу, це стосуватиметься таких секторів економіки, як авіабудування, суднобудування, ракетно-космічна галузь, машинобудування, паливно-енергетичний комплекс, ЖКГ, транспортна інфраструктура.

Таким чином, як повідомив Сергій Арбузов, Держбанк розвитку стане фінустановою першого рівня, і в цій якості буде надавати ресурси комерційним банкам. Передбачається, що державні гарантії надаватимуться тільки під перспективні інвестиційні проекти, які пройдуть стандартну для банківського сектора процедуру розробки та експертизи техніко-економічних обгрунтувань.

«Виділення гарантій відбуватиметься після того, як експертна рада отримає опрацьовані з конкретним банком техніко-економічні обгрунтування. Проекти будуть оцінюватися з точки зору періоду повернення інвестицій і їх рентабельності. Вже зараз ми бачимо, що багато програм окупаються за 1,5-2 роки », - зазначив Сергій Арбузов.

Наприклад, один з перших проектів планується реалізувати у сфері залізничних перевезень, зокрема, для заміни тепловозів.