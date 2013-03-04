Експерт: Зниження єдиного соцвнеску до 15% виведе бізнес з офшорів

«Нинішній соціальний внесок розміром в 35% дуже обтяжливий для бізнесу. Тому якщо ініціатива щодо зниження цього податку до 15% реалізується, то я, як людина, яка працює в аудиті 20 років, можу з упевненістю заявити, що більшість компаній перейдуть на легальну зарплату», - відзначає експерт.

У той же час, за його словами, зниження соцвнеску буде стимулювати вітчизняні компанії відмовитися від практики роботи в офшорних зонах.

«Для стимулювання нашого бізнесу реєструватися в Україні є один шлях - забезпечення сприятливих податкових умов у країні для перебування бізнесу. Якщо навіть ми маємо прибутковий податок на рівні 15%, що в порівнянні з іншими країнами досить невисока ставка, але у нас дуже високі соціальні податки. 35% - непідйомна для багатьох ставка. Її зниження автоматично буде сприяти тому, що бізнес частково перестане працювати в офшорах, а буде зацікавлений платити податки в український бюджет», - переконаний Балченко.

Експерт додає, подібним шляхом пішли багато європейських країн, що спричинило за собою активний приплив інвестицій.

«Зараз тенденції такі, що українські великі компанії йдуть з Кіпру і реєструються, створюють холдинги в європейських країнах, таких як Нідерланди, Швейцарія. Люксембург, Ірландія і навіть Польща. Це пов'язано з тим, що ці країни дозволяють платити менші податки, у тому числі соціальні внески. Інвестиції в ці країни зараз з кожним роком збільшуються. І це при тому, що ці країни не є офшорами. Подібні операції не вважаються відмиванням грошей. Тобто українські компанії готові працювати прозоро, але лише там, де податки не лягають важким вантажем», - переконаний аудитор.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов заявив, що уряд планує внести до Верховної Ради законопроект про зниження ставки єдиного соціального внеску до 15%. На даний момент його ставка становить від 34,7% до 49,7% залежно від класу професійного ризику виробництва.