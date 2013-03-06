Мінфін звітує, що профіцит зведеного бюджету перетворився на діру у 615 мільйонів

Дефіцит зведеного бюджету України за січень становив 615,4 млн. грн, тоді як за січень 2012 року профіцит зведеного бюджету становив 2,07 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Відповідно до повідомлення, в січні дефіцит державного бюджету України становив 1,64 млрд грн, загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 3,11 млрд грн проти розпису на цей період у сумі 8,58 млрд грн.

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень становила 30,18 млрд грн, що на 8,3% більше від показника аналогічного періоду 2012 року. За січень Державний бюджет України одержав 23,20 млрд грн, що на 6,9% більше від показника січня 2012 року. Проти січня 2012 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету в січні нинішнього року виросли на 10,8% до 20,05 млрд грн.

Загальна сума касових витрат зведеного бюджету за січень становила 30,77 млрд грн, що на 19,8% більше від показника аналогічного періоду 2012 року. За січень касові витрати державного бюджету становили 24,81 млрд грн, що на 23,3% більше від показника січня 2012 року. Проти січня 2012 року касові витрати загального фонду державного бюджету в січні поточного року виросли на 29,3% до 23,16 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, зведений бюджет за 2012 р. виконано з дефіцитом 50,73 млрд грн, державний бюджет України за 2012 рік зведений з дефіцитом 53,387 млрд грн, що в 2,3 раза, або на 29,833 млрд грн більше, ніж за 2011 рік.

Дефіцит загального фонду держбюджету становив 53,350 млрд грн.

У 2012 році доходи держбюджету становили 346,025 млрд грн, що на 31,408 млрд грн, або на 10% більше від показника 2011 року. В т.ч. до загального фонду держбюджету надійшло 289,577 млрд грн, що на 8,9% більше 2011 р.

Касові витрати держбюджету в 2012 р. становили 395,661 млрд грн, що на 18,7% більше від минулорічного, в т.ч. витрати загального фонду становили 343,590 млрд грн – на 19,6% більше 2011 р.